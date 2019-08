In der Nacht zum 15. August 1947 um 0 Uhr wurden Indien und Pakistan von der Kolonialmacht Großbritannien unabhängig. Der Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi hatte sich erfolglos für ein vereintes unabhängiges Indien eingesetzt. Zwei Tage später wurde die sogenannte Radcliffe-Linie als Grenzverlauf zwischen den neuen Staaten bekanntgegeben. Sie ist nach dem Vorsitzenden der Grenzkommision, dem britischen Anwalt Cyril Radcliffe, benannt.



Es kam damals zu brutalen Übergriffen zwischen den Religionsgruppen, und auf die Teilung folgte eine riesige Massenwanderung. Moslems zogen aus Indien in das islamische Nachbarland, während Hindus und Sikhs von Pakistan in das mehrheitlich hinduistische Indien gingen. Insgesamt rund zehn Millionen Menschen flohen oder wurden vertrieben. Unterwegs durchlitten sie furchtbare Grausamkeiten, viele kamen nie an. Mehr als eine Million Menschen starben. Viele weitere Bürger des ehemaligen Britisch-Indien wanderten aus, etwa nach England.

Bildquelle: ZDF