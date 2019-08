In dem indisch kontrollierten Bundesstaat Jammu und Kaschmir nahmen Sicherheitskräfte inzwischen über hundert Menschen fest, darunter Politiker und Aktivisten. Ein Student kam auf der Flucht vor der Polizei ums Leben, nachdem er die verhängte Ausgangssperre in der Stadt Srinagar nicht eingehalten haben soll, meldete das indischen Nachrichtenportal "News 18" am Mittwoch. Zudem sollen dem Bericht zufolge mindestens sechs Menschen mit Schussverletzungen in Krankenhäuser gebracht worden sein.