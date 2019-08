Muslime demonstrieren im indisch verwalteten Teil Kaschmirs.

Quelle: Dar Yasin/AP/dpa

Pakistan will sich angesichts des Kaschmir-Konflikts mit Indien an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag wenden. "Es wurde eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, das umstrittene Kaschmir vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen", wurde Außenminister Shah Mehmood Qureshi von lokalen Medien zitiert.



Anfang August hatte Indien der indischen Kaschmir-Region den Autonomiestatus entzogen und damit die Spannungen im Verhältnis zu Pakistan schlagartig erhöht.