Pakistanische Demonstranten verbrennen eine indische Fahne.

Quelle: K.M. Chaudary/AP/dpa

Im Konflikt um die Kaschmirregion hat Pakistan die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen aufgefordert. Diese müsse handeln, um eine Katastrophe zu verhindern. Das sagte Ministerpräsident Imran Khan in Islamabad.



Khan sagte, das indische Vorgehen könne Gewalt in der Region auslösen, die zu Zusammenstößen zwischen den beiden Nuklearmächten führen könnte. "Die Konsequenzen wären unvorstellbar." Islamabad werde das Thema in allen globalen Foren ansprechen, darunter im UN-Sicherheitsrat.