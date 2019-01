Großes Medieninteresse herrschte auch heute zum Prozessauftakt im Fall Khashoggi.

Quelle: ap

In der Hauptstadt Riad hat der Prozess gegen die Verdächtigen begonnen. Die mutmaßlichen Täter seien vor dem Gericht erschienen und die Anklageschrift wurde verlesen, teilte Generalstaatsanwalt Saud al-Mudschib in einer Stellungnahme mit. "Während der ersten Anhörung fragten die Verteidiger nach einer Kopie der Anklageschrift und Zeit, um auf diese zu reagieren. Dem Antrag der Verteidiger wurde stattgegeben", heißt es in der Mitteilung. Ein Datum für die Fortsetzung der Verhandlung wurde nicht genannt. Die Staatsanwaltschaft fordert in fünf Fällen die Todesstrafe.