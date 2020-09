Ein Brötchen und der dazugehörige Kassenbon.

Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die neue Kassenbonpflicht in Deutschland ist bei den Verbrauchern hoch umstritten. So lehnt eine knappe Mehrheit der Menschen die Vorschrift ab, doch immerhin gut ein Drittel befürwortet sie auch - vor allem, weil sie Steuerhinterziehung im Handel erschwere.



Das zeigt eine repräsentative Befragung des Marktforschers YouGov im Auftrag, an der 2071 Menschen teilnahmen. Zugleich können sich nur wenige für elektronische Belege per Mail erwärmen.