Bei den Protesten gab es Todesopfer. Quelle: Meerut - vivek shankhdhar/PTI/dpa

Bei Protesten von Angehörigen der untersten Stufe des Kastensystems in Indien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. In mehreren Bundesstaaten blockierten die Demonstranten Straßen und Eisenbahnschienen, zündeten Fahrzeuge an und stießen mit Sicherheitskräften zusammen, wie die Polizei mitteilte.



Die Demonstrationen richteten sich gegen die Aufweichung eines Gesetzes zur "Verhinderung von Gräueltaten" gegen Angehörige von benachteiligten Kasten und Volksgruppen.