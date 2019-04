Ein junges Ferkel in einer Narkoseanlage. Symbolbild

Quelle: Holger Hollemann/dpa

Eine Verordnung, die Landwirten das Betäuben von Ferkeln für die Kastration mit einem Gas erlaubt, soll noch in diesem Jahr in Kraft treten. Das sagte eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministerium.



Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will, dass Bauern mit nachgewiesener Sachkunde das Inhalations-Narkosemittel Isofluran nutzen können. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, sollen sie dafür einen Schnellkurs mit sechs Stunden Theorie plus Praxisteil absolvieren müssen.