Forcadell musste in Madrid beim Obersten Gericht erscheinen. Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Das Oberste Gericht in Spanien hat Untersuchungshaft für die katalanische Parlamentspräsidentin Carme Forcadell angeordnet, ihr aber zugleich eine vorläufige Freilassung gegen Kaution in Höhe von 150.000 Euro in Aussicht gestellt. Das berichtet das spanische Fernsehen.



Knapp zwei Wochen nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des katalanischen Parlaments sagten Forcadell und fünf Ex-Abgeordnete des Regionalparlaments vor Gericht aus. Der Staatsanwalt hatte für sie Untersuchungshaft gefordert.