Carles Puigdemont und anderen Abgeordneten applaudieren im Parlament am 27.10.2017 in Barcelona (Spanien) Quelle: ap

Das Parlament von Katalonien hat an diesem Freitag die Unabhängigkeit der Region von Spanien erklärt. "Wir erklären Katalonien zum unabhängigen Staat in Form einer Republik", heißt es in einer Resolution. Sie wurde in geheimer Abstimmung mit 70 Ja-Stimmen gegen zehn Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen angenommen. Allerdings hatten viele Oppositionspolitiker den Saal vor dem Votum verlassen.