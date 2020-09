Chaos nach den Ausschreitungen und Protesten in Barcelona.

Barcelona hat die gewalttätigste Nacht seit dem Wiederaufflammen des katalanischen Unabhängigkeitskonflikts am Montag erlebt. Erst in den frühen Morgenstunden beruhigte sich die Lage. Nach Behördenangaben wurden mindestens 60 Menschen verletzt. Es war bereits die fünfte Nacht in Folge, in der teils mit Gewalt gegen die Verurteilung von neun Separatistenführern demonstriert wurde.



Der katalanische Innenminister Miquel Buch sagte dem TV-Sender La Sexta, "Eine solche extreme Gewalt" habe es in Katalonien "noch nie gegeben."