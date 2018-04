Demonstration der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Hunderttausende Menschen haben in Barcelona die Freilassung der inhaftierten katalanischen Politiker gefordert. Nach Polizeiangaben versammelten sich rund 750.000 Demonstranten in der Nähe des Regionalparlaments.



Auf Bannern forderten sie "Freiheit für die politischen Gefangenen", andere Schilder trugen die Aufschrift "SOS Demokratie". Angehörige der inhaftierten Politiker führten den Demonstrationszug an. Die spanische Justiz wirft den katalanischen Politikern Rebellion vor.