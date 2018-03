Kataloniens Präsidentschaftskandidat Jordi Sánchez. Archivbild Quelle: Ana Lazaro/dpa

Ein spanisches Gericht hat einen Antrag des katalanischen Präsidentschaftskandidaten Jordi Sanchez auf vorübergehende Entlassung aus der Untersuchungshaft abgelehnt. Es bestehe die "Gefahr der Tatwiederholung" seitens des Separatisten, sagte der zuständige Richter am Obersten Gericht in Madrid, Pablo Llarena.



Damit ist es zweifelhaft, dass die Debatte und die Abstimmung über die Bildung einer neuen Regierung am Montag im Parlament der Krisenregion in Barcelona wie geplant stattfinden können.