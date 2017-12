Kaiser: Wir haben auch in anderen Teilen Europas solche Bestrebungen, häufig in Regionen, die eine relativ gute Wirtschaftsentwicklung vorzeigen können, aber zu Ländern gehören, die durch die Finanzkrise insgesamt ökonomisch schwach dastehen. Am 22. Oktober werden die Bürger in Venetien und in der Lombardei über mehr Autonomie von der italienischen Zentralregierung abstimmen. Das zeigt: Die EU kann sich nicht raushalten. Sie ist aufgerufen, sich grundlegende politische Gedanken über die in Europa keimenden Sezessionsbestrebungen zu machen.