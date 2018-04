In der Katalonien-Krise stehen entscheidende Tage bevor. Heute will das Regionalparlament in Barcelona tagen. Dabei geht es um die Unabhängigkeitsbestrebungen und eine Reaktion auf die von der spanischen Zentralregierung angekündigten Zwangsmaßnahmen.



Ein Treffen von Regierungschef Carles Puigdemont mit Politikern seines Regierungsbündnisses hatte am Abend keine Einigung gebracht. In dem Bündnis herrscht Streit darüber, ob die Unabhängikeit erklärt werden soll oder Neuwahlen.