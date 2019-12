Protest gegen den König in Barcelona.

Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Begleitet von Protesten gegen die Monarchie hat die spanische Kronprinzessin Leonor der abtrünnigen Region Katalonien ihren Antrittsbesuch abgestattet. Die junge Thronfolgerin (14) nahm in Barcelona an der Verleihung der nach ihr benannten Prinzessin-von-Girona-Preise teil.



Bereits seit König Felipe VI. am Sonntagnachmittag mit seiner Frau Letizia und den Töchtern Leonor und Sofia in der katalanischen Hauptstadt angekommen war, gab es immer wieder Kundgebungen gegen die Anwesenheit der Royals.