Doch zur Trauer bedarf es in Barcelona keiner Kirchenmauern. Seit ein Attentäter am Donnerstag mit einem Lieferwagen 13 Menschen tötete und rund 120 verletzte sind am Tatort überall kleine Altäre entstanden. Das Pflaster der Flaniermeile Las Ramblas ist voll von ihnen. Die Menschen zünden im Gedenken an die Toten immer neue Kerzen an. Ein wahres Blumenmeer bedeckt die Stelle, wo ein Mosaik des Künstlers Joan Miró (1893-1983) in den Boden eingelassen ist. Dort hatte der Fahrer des Todeswagens gestoppt. Hier legten Felipe und Letizia am Samstagabend Blumen nieder. Zuvor besuchten sie in zwei Krankenhäusern Verletzte. Der König bezeichnete die Ramblas als "Symbol des Zusammenlebens".