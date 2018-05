Am Wahlabend fasst sich ein TV-Journalist in einer Talkrunde erschüttert an den Kopf. Als sich die absolute Mehrheit der Separatisten im Parlament von Barcelona immer deutlicher abzeichnet, fragt der Mann in die Runde: "Geht das denn jetzt wieder von vorne los?" Der überraschende Erfolg der Unabhängigkeitsbefürworter bei der Neuwahl in Katalonien versetzt Spanien in einen Schockzustand. Die Renommierzeitung "El País" spricht in ihrem Leitartikel von einer "ungewissen Zukunft".