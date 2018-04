Ein Kleinbus der Polizei vor der JVA Neumünster. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Kataloniens Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Neumünster gebracht worden. Das bestätigte der schleswig-holsteinische Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) dem ZDF. Ein Kleinbus mit dunklen Scheiben fuhr kurz nach 15 Uhr auf das Gelände.



Die Justiz in Schleswig-Holstein prüft jetzt, ob Puigdemont in Auslieferungshaft genommen wird. Die Entscheidung falle wahrscheinlich erst am Montag, sagte Vize-Generalstaatsanwalt Ralph Döpper.