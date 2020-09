Die spanische Justiz hat erneut einen internationalen Haftbefehl gegen den ins belgische Exil geflohenen ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont erlassen. Das teilte der Oberste Gerichtshof in Madrid mit.



Pablo Llarena gab den Haftbefehl wegen Vorwürfen der Aufruhr und Zweckentfremdung öffentlicher Mittel am Montag heraus. Wegen der gleichen Vorwürfe waren am Montag neun von Puigdemonts ehemaligen Kollegen zu Haftstrafen verurteilt worden. 2017 hatten sie von ihm angeführt versucht, Katalonien von Spanien unabhängig zu machen.