Auf Konfrontationskurs: Kataloniens Regierungschef Puigdemont Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Im Konflikt um die nach Unabhängigkeit strebende spanische Region Katalonien steht die separatistische Regierung in Barcelona vor dem endgültigen Aus.



Nachdem Regionalpräsident Carles Puigdemont die Ausrufung von Neuwahlen abgelehnt und an den Abspaltungsplänen festgehalten hat, wird der spanische Senat heute die von der Zentralregierung in Madrid vorgeschlagenen Zwangsmaßnahmen gegen die Sezessionisten wohl absegnen. Madrid will unter anderem die Regionalregierung in Barcelona absetzen.