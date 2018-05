Carles Puigdemont wird nicht erneut als Regionalpräsident kandidieren. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Der von der spanischen Justiz verfolgte katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat auf seine erneute Kandidatur als Regionalpräsident verzichtet. Als unbelasteten Ersatzkandidaten schlug er in einem in sozialen Medien verbreiteten Video den Politiker Quim Torra vor.



Puigdemont war nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober nach Belgien geflohen. In Schleswig-Holstein wurde er festgenommen. Nun muss die deutsche Justiz entscheiden, ob sie an Spanien ausliefert.