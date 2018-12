Zum Jahresende gibt es eine kleine Überraschung: Das Golf-Emirat Katar tritt aus der Organisation erdölexportierender Staaten, der Opec, aus. Und das schon bald: Bereits Anfang 2019 will das Land dem Ölkartell den Rücken kehren. Dieser Schritt kommt zwar überraschend, ist aus Sicht des Emirates aber nachvollziehbar und hat mehrere Gründe. Katar rangiert unter den Ölproduzenten der Opec nur an elfter Stelle, ist also im Verbund und Vergleich mit anderen Ländern ein kleiner Spieler. Daher ist sein Einfluss entsprechend gering. "Katar war in meinen Augen in der Opec nicht wirklich relevant", sagt der Rohstoffexperte der DZ-Bank, Axel Herlinghaus.