Katarina Barley ist für ein zweites Referendum.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Katarina Barley, plädiert in der Brexit-Debatte für ein Zugehen der EU auf Großbritannien. An dem Abkommen selbst würde sie zwar nichts mehr verändern, sagte die Justizministerin dem Deutschlandfunk. Aber in Verfahrensfragen könne die EU "sehr wohl noch einige Schritte auf die Briten zugehen".



Barley ist für ein zweites Referendum, mit dem die Briten über die konkrete Ausgestaltung des EU-Austritts entscheiden können.