Die Nichtregierungsorganisation "Una Ventana de Libertad" (deutsch: Ein Fenster der Freiheit) kritisiert die katastrophalen Zustände in Venezuelas Gefängnissen bereits seit Jahren. "Was heute in Carabobo passierte, ist ein Beispiel dafür, was wir in ganz Venezuela erleben", sagte Sprecher Carlos Nieto. Weil die Gefängnisse chronisch überfüllt sind, werden immer mehr Häftlinge in Polizeiwachen untergebracht, obwohl eine langfristige Unterbringung dort gar nicht zulässig ist.