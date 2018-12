Ein von dem Tsunami verwüstetes Dorf auf Java.

Quelle: Fauzy Chaniago/AP/dpa

Nach dem Tsunami in Indonesien ist die Zahl der Toten auf mindestens 373 gestiegen. 1.500 weitere Menschen wurden verletzt, 128 werden noch vermisst, wie der indonesische Katastrophenschutz bekanntgab.



Flutwellen hatten am Samstag Küstengebiete zu beiden Seiten der als Sundastraße bekannten Meerenge zwischen den Inseln Sumatra und Java erfasst. Für die Suche nach weiteren Opfern und Überlebenden des Tsunamis wurden Tausende Soldaten und Polizisten in die Katastrophengebiete geschickt.