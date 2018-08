Menschen in Laos retten sich auf das Dach eines Hauses. Quelle: -/Attapeu Today/AP/dpa

Wassermassen aus einem eingestürzten Staudamm haben in Laos Tausende Häuser weggeschwemmt. Mindestens 19 Menschen starben, wie örtliche Medien meldeten. Hunderte werden noch vermisst.



Der Staudamm in der südöstlichen Provinz Attapqeu war am Montag eingestürzt. 5 Milliarden Kubikmeter Wasser überschwemmten sechs Dörfer. Das ist etwa so viel Wasser, wie der Chiemsee und der Starnberger See zusammen fassen. Zur Ursache des Dammbruchs gibt es noch keine gesicherten Angaben.