In den Trümmern werden noch zahlreiche Menschen vermisst.

Quelle: Tass/epa Tass/dpa

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus der russischen Stadt Magnitogorsk sind mindestens drei Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Nach Angaben des Vizegouverneurs des Gebiets Tscheljabinsk, Oleg Klimow, werden 79 Bewohner noch vermisst.



Ein Großaufgebot an Rettern sucht in den Trümmern nach Vermissten. Ein Zeichen für den Ernst der Lage war, dass Präsident Wladimir Putin nach Kreml-Angaben umgehend über das Unglück in der Bergbau- und Hüttenstadt informiert wurde.