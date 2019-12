Etwa 230.000 Menschen starben durch den Tsunami. Archivbild

Am zweiten Weihnachtstag 2004 verwüsteten gewaltige Flutwellen Küsten am Indischen Ozean. Bei der größten Tsunami-Katastrophe seit Menschengedenken kamen etwa 230.000 Menschen ums Leben. Indonesien war besonders schwer betroffen.



In der indonesischen Provinz Aceh waren die Flutwellen besonders hoch. In der Stadt Banda Aceh, wo es ein Museum zur Erinnerung an die Katastrophe gibt, werden Tausende Menschen zu den Gedenkfeiern erwartet. Auch in Thailand und Sri Lanka finden Gedenkveranstaltungen statt.