Die kostenlose Katwarn-App warnt die Nutzer bei Katastrophen und schweren Unwettern. Die App wurde vom Fraunhofer-Institut Fokus im Auftrag der öffentlichen Versicherer entwickelt. Bei besonderen Gefahrenlagen senden die Behörden ihre Warnungen per Katwarn direkt an den Nutzer. Die Wetterwarnungen stammen vom Deutschen Wetterdienst. Katwarn liefert auch Warnungen für Besucher von Großveranstaltungen wie dem Oktoberfest. Eine "Schutzengel-Funktion" sorgt dafür, dass der Nutzer nicht nur daheim, sondern auch unterwegs Warnungen erhält. Sein Standort wird per GPS ermittelt. Der Nachteil dieser App für Android-Geräte und iPhones: Sie wird bisher nur in knapp 80 Landkreisen sowie nur in den Bundesländern Berlin, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland eingesetzt.