Mehrere Feuerwehren und zwei Hubschrauber bekämpfen das Feuer. Quelle: Josef Reisner/dpa

Nach dem Ausbruch eines schwer unter Kontrolle zu bringenden Feuers im Bergwald oberhalb von Oberaudorf am Inn hat das Landratsamt Rosenheim den Katastrophenfall ausgerufen. Zudem gebe es eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes, dass starke Sturmböen zu erwarten seien.



Der Brand war am Vormittag entdeckt worden. 135 Feuerwehrleute, 30 Kräfte der Bergwacht und vier Hubschrauber mit Wasserbehältern bekämpften das Feuer. Das Feuer war auch am frühen Abend immer noch nicht unter Kontrolle.