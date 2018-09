Qualm des Moorbrandes über einem Feld. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Seit über zwei Wochen schwelt auf einem Bundeswehr-Testgelände bei Meppen ein Moorbrand. Nun will sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) an diesem Samstag vor Ort ein Bild von der Lage machen. Das teilte ihr Ministerium mit.



Von der Leyen entschuldigte sich bereits bei den Anwohnern. Der Brand sei "ein sehr ernster Vorfall, der so nicht passieren darf", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das Feuer war bei Raketentests auf dem Bundeswehr-Gelände ausgebrochen.