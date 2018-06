Aufräumen in Kleinblittersdorf. Quelle: Christian Mertens/THW/dpa

Ein Reisebus mit einer Seniorengruppe hat gezielt den vom Unwetter besonders stark verwüsteten Ort Kleinblittersdorf angesteuert. Die Gruppe sei "seelenruhig" durch den Ort geschlendert und habe sich zum Kaffeetrinken niedergelassen, teilte die Polizei in Saarbrücken mit.



In dem Ort wurden auch Plünderer beobachtet. Mehrere junge Männer hätten Mobiliar, das vor Häusern zum Trocknen aufgestellt war, in einen Lieferwagen geladen. Als Anwohner aufmerksam wurden, seien die Männer geflohen.