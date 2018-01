Falscher Raketenalarm auf Hawaii: Screenshot eines Tweets am 13. Januar 2018 Quelle: reuters

Ein falscher Raketenalarm hat den im Pazifik gelegenen US-Bundesstaat Hawaii in Angst und Schrecken versetzt. Die Katastrophenschutzbehörde schickte SMS-Nachrichten an die Bevölkerung, in denen vor einer Rakete gewarnt wird.



Diese sei im Anflug auf Hawaii. "Dies ist keine Übung", hieß es in der Nachricht. Die Bevölkerung solle unverzüglich Schutz suchen. Die Behörde korrigierte sich wenig später auf gleichem Weg. "Keine Raketenbedrohung für Hawaii", hieß es dann knapp.