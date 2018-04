Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Quelle: ap

Was die 36-jährige Kate angeht, so gewann sie nach der Geburt ihres ersten Sohnes in den Augen der Öffentlichkeit an Format. War sie damals von Autorin Hilary Mantel noch als "Schaufensterpuppe ohne Persönlichkeit" kritisiert worden, erkämpfte sich Kate Respekt durch ihr Bemühen, öffentliche und private Pflichten in Einklang zu bringen. Auch ihr Durchsetzungsvermögen gegenüber der königlichen Familie in Erziehungsfragen brachte ihr Bewunderung ein. So besucht der vierjährige George die Privatschule Thomas's Battersea in London, die bekannt ist für ihre Wertevermittlung im Gegensatz zum Drill anderer Privatschulen. Die zweijährige Charlotte geht in einen Kindergarten in der Nähe des Kensington-Palastes.