Der US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler Paul Romer. Quelle: Shawn Thew/EPA/dpa

Die beiden US-Forscher William Nordhaus und Paul Romer bekommen in diesem Jahr den Nobelpreis für Wirtschaft. Dies gab die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie in Stockholm bekannt. Geehrt werde die Forschung für "langfristiges nachhaltiges Wachstum in der globalen Wirtschaft und das Gemeinwohl der Weltbevölkerung."



Seit der ersten Verleihung wurden vor allem Ökonomen aus den USA ausgezeichnet. Nur ein Deutscher wurde bisher geehrt: der Bonner Spieltheoretiker Reinhard Selten (1994).