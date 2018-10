Magna Carta in der Salisbury Cathedral: Löcher im Sicherheitsglas Quelle: AP

Die britische Polizei hat einen Mann festgenommen, der eines der vier erhaltenen Originalexemplare der Magna Carta stehlen wollte. Wie die Polizei in Salisbury mitteilte, wurde der 45-Jährige gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. Er soll in der Kathedrale von Salisbury versucht haben, mit einem Hammer die Dokumenten-Vitrine zu zerstören.



Zwei der vier erhaltenen Originale liegen in der Nationalbibliothek in London, die beiden anderen in den Kathedralen von Lincoln und Salisbury.