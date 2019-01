Jeder vierte Katholik hat sich von der Kirche entfremdet.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Jeder vierte Katholik in Deutschland hat sich von der Kirche entfremdet. Zu diesem Ergebnis kommt die Umfrage "Kirchenmitglied bleiben?", die die MDG Medien-Dienstleistung in Kooperation mit dem Sinus-Institut bundesweit durchgeführt hat.



Die Kirche sei aus Sicht der Befragten "eine Spaßbremse" und versuche, den Menschen Schuld einzureden, heißt es. Rund 40 Prozent spielten ab und an mit dem Gedanken, aus der Kirche auszutreten. Sieben Prozent seien zu diesem Schritt fest entschlossen