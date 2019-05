Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) will seinen Sitz von Bonn nach Berlin verlegen. Dies beschloss die Vollversammlung des Zusammenschlusses katholischer Laienverbände in Mainz mit großer Mehrheit. ZdK-Präsident Thomas Sternberg empfahl den Umzug vor allem wegen der größeren Nähe zum politischen Geschehen: "Weil die Musik in Berlin spielt." Im Frühjahr 2022 soll des neue Gebäude in Berlin-Mitte bezugsfertig sein. Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz behält seinen Sitz weiter in Bonn.

Quelle: dpa