Diese aktive Kirche hat in Münster reichlich zu diskutieren: Wie kann Frieden erreicht werden, in einer Welt mit zunehmend irrationaler Politik? Wie umgehen mit Flüchtlingen, mit dem Islam was bedeutet wachsender Antisemitismus? Wo gehört das Kreuz hin? Und welcher Umgang mit den Populisten im Land ist angemessen?



Ausgrenzen sei jedenfalls nicht die richtige Antwort, findet das ZdK und hat den religionspolitischen Sprecher der AfD zu einer Podiumsdiskussion mit allen im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen. Der Münsteraner Bischof Felix Genn betont, dass rechtspopulistische Parolen weder mit dem Christentum noch mit der Friedenssuche zu tun haben. Und doch müsse man Menschen zuhören, die auch in den Gemeinden vertreten seien - selbst wenn das nicht gefalle. Die, denen das nicht gefällt, haben bereits zu einer Demonstration am Samstag aufgerufen.