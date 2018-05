Zu einem stärkeren Zusammenhalt der Religionen und Kulturen in Deutschland hat das Zentralkomitee der deutsche Katholiken (ZdK) aufgerufen. Bei der Vollversammlung der Laienorganisation in Münster einen Tag vor dem dort stattfindenden 101. Katholikentag (9.-13. Mai) nannte ZdK-Präsident Thomas Sternberg "Respekt, Vertrauen und die gegenseitige Anerkennung der jeweils Anderen" Grundvoraussetzungen für ein friedliches Miteinander. Unterschiede in Herkunft, Lebensweise und im religiösen Bekenntnis sollten selbstverständlich sein und von allen geachtet werden. "Das ist die Art des Zusammenlebens, für die wir als Christen stehen", so der ZdK-Präsident.



Unzufriedenheit, Misstrauen und Feindseligkeiten nähmen derzeit wieder breiten Raum ein, bekannte Sternberg. Er warnte aber vor jenen, die vermeintlich einfache Lösungen auf die Herausforderungen der Gegenwart hätten. "Sie glauben, dass Nationalismus und Egoismus einen Vorteil verschaffen können." Sternberg kündigte in diesem Zusammenhang ein Manifest des Katholikentags an. In ihm solle deutlich werden, "dass wir als Christen insbesondere mit den Angehörigen anderer Religionen und Weltanschauungen, mit Zuwanderern und Einheimischen, friedlich zusammenleben wollen". Vorurteile, Angst und Hass gelte es zu überwinden.



Quelle: KNA