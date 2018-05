Zudem wandte sich Steinmeier entschieden gegen Antisemitismus "in Wort und Tat", ob er nun deutsche Wurzeln habe oder ob er von außen mitgebracht werde. Alle Religionen hätten eine Verantwortung für den Frieden, gerade in einem Land, in dem Kreuz, Kippa und Kopftuch auf engsten Raum zusammenlebten.