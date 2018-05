Katholikentag: Die Armbänder sind teils ausverkauft. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Papst Franziskus hat in einer Botschaft an den Katholikentag in Münster für Solidarität mit Flüchtlingen geworben. "Meine große Sorge gilt den Menschen, besonders den Kindern und Jugendlichen, die wegen Krieg und Gewalt in ihrem eigenen Land zur Flucht gezwungen sind, um ihr Leben zu retten".



Das sagte Franziskus nach einem von der Bischofskonferenz verbreiteten Text. "Sie klopfen bei uns an mit der Bitte um Hilfe und Aufnahme. In ihren Augen sehen wir die Sehnsucht nach Frieden."