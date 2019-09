Selten wurde so intensiv bei einer Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz diskutiert. Das berichten übereinstimmend die Teilnehmer nach den Beratungen der vergangenen Tage. Es ging um das Verhältnis von Dogmatik und Pastoral, also der theologischen Lehre und der seelsorglichen Praxis, um das Verhältnis zwischen Tradition und Gegenwart, um die Frage, was ist unveränderlicher Kern des katholischen Glaubens und was kann verändert oder weiterentwickelt werden.