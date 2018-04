Deutsche Bischofskonferenz. Quelle: Arne Dedert/dpa

Die katholischen deutschen Bischöfe kommen an diesem Montag zu ihrer Frühjahrs-Vollversammlung in Ingolstadt zusammen. Die Bischöfe wollen über die Flüchtlingsarbeit, den Dialog mit den Kirchen in Mittel- und Osteuropa sowie über weitere aktuelle Themen sprechen.



Vorgestellt werden soll auch ein Bericht über den Umfang der kirchlichen Flüchtlingshilfe 2017. Der Konferenzvorsitzende, Kardinal Reinhard Marx, predigt beim Eröffnungsgottesdienst im Ingolstädter Liebfrauenmünster.