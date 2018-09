Wann hört der Spaß auf? Zartbitter, Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, hat dazu viele Materialien zusammengestellt. Auch als Anregung für Erwachsene, sich über manche Bagatellisierung Gedanken zu machen.



Hier ein Beispiel aus "Tipps gegen sexuelle Übergriffe im Sport":

"Manchmal wird Mädchen der Sport durch Erwachsene, Jungen oder andere Mädchen vermiest. Diese belästigen Kinder und Jugendliche durch Worte, Blicke, Bilder und Berührungen oder missbrauchen sie. Diese Menschen verletzen die persönlichen Grenzen von Mädchen auf sehr unterschiedliche Art und Weise, indem sie zum Beispiel



- auf den Busen oder Po glotzen

- ständig über Sex reden

- Mädchen nach ihren sexuellen Erfahrungen ausfragen

- blöde, peinliche oder nervende Bemerkungen über Sex oder über das Aussehen und insbesondere über den Körper von Mädchen machen

- schweinische und beleidigende Sprüche über Mädchen, Frauen und Jungen klopfen

- bei Hilfestellungen Mädchen zwischen die Beine oder an den Busen packen und so tun, als ob dies ein Versehen sei

- auf eine komische oder unangenehme Art und Weise ein Mädchen berühren, ihr zu nahe kommen oder an ihr riechen

- Mutproben, Aufnahmeprüfungen oder Spiele fordern, die peinlich oder eklig sind oder Angst machen

- ihnen peinliche Bilder oder Videos simsen, mailen oder zeigen.



(Quelle: Vereinz Zartbitter Köln e.V)