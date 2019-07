Frauen in der kaholischen Kirche (Symbolbild).

Die katholischen Bischöfe wollen bei ihrem geplanten Reformprozess nun ausdrücklich auch das Thema Frauen in der Kirche behandeln. Es werde ein Forum "Frauen in Diensten und Ämtern" eingerichtet. Das kündigte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, in Bonn an.



Marx betonte, Beschlüsse müssten "natürlich im Rahmen der Gesamttradition der Kirche bleiben". So könne nicht einfach beschlossen werden, dass Frauen in Deutschland Priester werden dürfen.