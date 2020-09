Frauen-Protest bei der Deutschen Bischofskonferenz

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Katholische Frauen haben zur Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz gegen Ungleichbehandlung in der Kirche protestiert. Kritische Katholikinnen folgten dem Aufruf der Bewegung Maria 2.0. Sie verlangen eine "geschlechtergerechte Kirche".



Der scheidende Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, sagte in seiner Predigt, Kirche im Aufbruch müsse manches hinter sich lassen, was Vergangenheit sei und nicht zukunftsfähig sei. Die Frauen applaudierten.