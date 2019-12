Auch unter den deutschen Bischöfen gibt es Skeptiker. Prominentester Vertreter ist der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Für ihn liegt die Lösung der aktuellen Krise der katholischen Kirche weniger in strukturellen Reformen als vielmehr in einer Glaubensvertiefung und der Suche nach neuen Wegen der Evangelisierung. Die Kritiker sehen sich bestärkt in ihrer Forderung durch einen Brief des Papstes an die Katholiken in Deutschland, der Ende Juni veröffentlicht wurde.



Darin hatte Franziskus die Einheit mit der Weltkirche angemahnt und betont, dass oberstes Ziel die Evangelisierung sein müsse. Doch auch die Befürworter des Reformprozesses sahen sich durch den Brief bestärkt, hatte der Papst doch "zur Suche nach einer freimütigen Antwort auf die gegenwärtige Situation ermuntert".