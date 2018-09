Katholische Kirche in USA (Symbolbild). Quelle: epa Cj Gunther/EPA/dpa

Im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in den USA werden nun auch mögliche Sexualverbrechen in den Staaten New York und New Jersey untersucht. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Barbara Underwood wies alle acht Diözesen in New York an, Auskunft zu geben. Das berichtet die "Washington Post".



Auch in New Jersey wurde eine Sondereinheit gebildet, um Vorwürfen nachzugehen. Begonnen hatte der Skandal vor drei Wochen in Pennsylvania. Dort geht es um mehr als 1.000 Jugendliche.